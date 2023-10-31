Позиция Путина в отношении событий в Палестине очень выверенная. Он против жестких действий Израиля и, скорее, на стороне палестинцев.
АЛЕКСАНДР ДУГИН: ПУТИН МАСТЕРСКИ ИСПОЛЬЗУЕТ СИТУАЦИЮ
Комментарии
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Петр
В Астрахани есть католическая церковь - очень красивая. Там даже органные концерты регулярно проводят. И мечетей много, и церквей, и синагоги есть. Вроде никто не в обиде.
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1 д.
Николай Артамонов
👍👍👍
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1 д.
М
Мария
Вот и чудесно! Наш Президент этого достоин!
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1 д.
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