СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анд
    Нет, и причём тут это?«Русская община» ...
  • Яна
    Они смогут защитить себя. Уровень развития у них выше.«Это вы их убивае...
  • Яна
    У вас больное воображение. Вам, конкретно, что они сделали?«Это вы их убивае...

АЛЕКСАНДР ДУГИН: ПУТИН МАСТЕРСКИ ИСПОЛЬЗУЕТ СИТУАЦИЮ

АЛЕКСАНДР ДУГИН: ПУТИН МАСТЕРСКИ ИСПОЛЬЗУЕТ СИТУАЦИЮ

Позиция Путина в отношении событий в Палестине очень выверенная. Он против жестких действий Израиля и, скорее, на стороне палестинцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Петр
В Астрахани есть католическая церковь - очень красивая. Там даже органные концерты регулярно проводят. И мечетей много, и церквей, и синагоги есть. Вроде никто не в обиде.
Ответить
1 д.
Николай Артамонов
👍👍👍
Ответить
1 д.
М
Мария
Вот и чудесно! Наш Президент этого достоин!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх