Ведущие предприятия Петербурга представили вакансии для людей с инвалидностью

Город лидирует по уровню занятости людей с ограниченными возможностями Петербург комплексно подходит к вопросу трудоустройства людей с инвалидностью, что позволяет сохранять лидерство по уровню их занятости – 36% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, рассказали в Комитете по труду и занятости населения.