Ведущие предприятия Петербурга представили вакансии для людей с инвалидностью

Город лидирует по уровню занятости людей с ограниченными возможностями Петербург комплексно подходит к вопросу трудоустройства людей с инвалидностью, что позволяет сохранять лидерство по уровню их занятости – 36% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, рассказали в Комитете по труду и занятости населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии