Как избавиться от плесени в доме

Многие люди сталкиваются с проблемой появления плесени на стенах собственного дома. Признаком появления плесени являются темные пятна, которые выступают на стенах и потолке, при этом в комнате возникает неприятный запах сырости.
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