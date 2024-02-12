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Как избавиться от плесени в доме

Многие люди сталкиваются с проблемой появления плесени на стенах собственного дома. Признаком появления плесени являются темные пятна, которые выступают на стенах и потолке, при этом в комнате возникает неприятный запах сырости.

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