На станции Бологое спасли котенка, застрявшего под поездом

На станции Бологое Тверской области спасли пушистого безбилетника. Как рассказали в пресс-службе МЧС региона, во время обхода территории дежурная услышала пронзительный писк, который исходил из сцепки между вагонами.
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