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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турнир в Брюсселе сыграют на кортах двух площадок из-за концертов

Турнир ATP 250 в Брюсселе пройдет на кортах двух площадок из-за концертов. До четвертьфинала теннисисты будут играть на Арене ING, после – в Дворце Столетия.

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