Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью опроверг желание пойти на СВО

Адвокат обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью Руслана Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Игорь Поповский опроверг информацию о том, что его подзащитный планирует отправиться в зону СВО, чтобы искупить вину за содеянное .