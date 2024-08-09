Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью опроверг желание пойти на СВО

Адвокат обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью Руслана Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Игорь Поповский опроверг информацию о том, что его подзащитный планирует отправиться в зону СВО, чтобы искупить вину за содеянное .
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