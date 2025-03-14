Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Утилизирован организатор Одесской Хатыни

Утилизирован организатор Одесской Хатыни

Кто стоит за ликвидацией Ганула   Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Одессе поймали подозреваемого в утилизации нациста Демьяна Ганула (признан в РФ экстремистом и террористом).

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