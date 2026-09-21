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Орловские новости

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Бирюков победил на выборах в Госдуму в Орловской области

Бирюков победил на выборах в Госдуму в Орловской области

Александр Бирюков побеждает на орловском одномандатном округе Госдумы с 41,27% голосов, в облсовете большинство у «Единой России» — 28 депутатов.

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