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Кокорин удивил. За девять минут он запомнился больше, чем за год

Кокорин удивил. За девять минут он запомнился больше, чем за год

Журналист Андреа Джаннатазио высказался об игре Александра Кокорина в матче «Наполи» - «Фиорентина»Джаннатазио работал в этот вечер в эфире популярного на Апеннинах Radio Bruno.

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