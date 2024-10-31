Игорь Никитин после победы над СКА объяснил, перестроится ли «Локомотив» с переходом Радулова

Форвард отметился заброшенной шайбой в ворота армейцев Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью «Чемпионату» ответил на вопрос, перестроился ли стиль ярославцев с трансфером Александра Радулова.
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