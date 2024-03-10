Джокович хорошо играет не только в теннис, но и в футбол

Новак Джокович – чемпион по теннису и футбольный болельщик. На турнире в Индиан-Уэллсе, где он надеется завоевать свой 41-й титул на турнире серии Masters 1000, Новак Джокович сыграл в футбол на корте в долине Коачелла, штат Калифорния.
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