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«ВСУ теперь для дураков, у которых нет денег откупиться» – нацист Симороз

«ВСУ теперь для дураков, у которых нет денег откупиться» – нацист Симороз

ВСУ получают крайне некачественное пополнение, однако насильственную мобилизацию нужно продолжать. Об этом в эфире «24 канала» рассказал потерявший в Донбассе ноги боевик 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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