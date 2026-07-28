Азиатские биржи в середине недели торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng — примерно на 1%, тогда как южнокорейский Kospi прибавил 0,7%, сообщает Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии