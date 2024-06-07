"Доллары за навоз" Корейский обмен шарами продолжается

"Ваш мусор - наши фильмы!" За два дня 600 шаров с мусором. Сеул ответил креативно. Обмен шарами продолжается Я уже выкладывал статью, как северокорейская принцесса Ким Ё Чжон креативно ответила южным соседям за их агитационные шарики.
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