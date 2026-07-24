Результаты: Тур де Франс-2026. Результаты 19 этапа

Гап — Альп-д’Юэз, 127,9 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates XRG 03:17:57 2 Lenny Martinez (Fra) Bahrain Victorious 0:00:06 3 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 0:00:09 4 Sepp Kuss (USA) Visma — Lease a Bike 0:01:14 5 Tobias Johannessen (Nor) Uno-X Mobility 0:02:07 6 Remco Evenepoel (Bel) Red Bull — BORA — hansgrohe.
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