Китай расширяет запрет на использование iPhone на новые регионы страны

Михаил Еграшин

А откуда у Китая "новые регионы"? Они вроде бы, Тайвань еще не вернули, с Вьетнамом в 79-м пролетели, и с Индией спорные территории у них давно. Все iфоны разве не китайского производства (кто-то из западных граждан жаловался на вывоз производства еще лет 10 назад)?