Китай расширяет запрет на использование iPhone на новые регионы страны

Китай расширил запрет на использование iPhone на новые регионы страны. Согласно информации ресурса Bloomberg, запрет вступил в силу в нескольких провинциях после того, как он уже действовал в Пекине и Тяньцзине.
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