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Китай расширяет запрет на использование iPhone на новые регионы страны

Китай расширяет запрет на использование iPhone на новые регионы страны

Китай расширил запрет на использование iPhone на новые регионы страны. Согласно информации ресурса Bloomberg, запрет вступил в силу в нескольких провинциях после того, как он уже действовал в Пекине и Тяньцзине.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
А откуда у Китая &quot;новые регионы&quot;? Они вроде бы, Тайвань еще не вернули, с Вьетнамом в 79-м пролетели, и с Индией спорные территории у них давно. Все iфоны разве не китайского производства (кто-то из западных граждан жаловался на вывоз производства еще лет 10 назад)?
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