Русский Колоколъ Фото пресс-службы правительства Владимирской области. Сегодня стало известно, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев получил в Кремле Орден Дружбы.
Запретил хаджабы? Орден Дружбы! И это правильно
Комментарии
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Нина Комарова
Развивают сепаратизм. Политика должна быть единая по всей стране. У нас наверху не понимают? Долой хиджабы и разные кабы.
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2 час.
vagas Karlito
Не я придумал! Просто у нас все регионы разные!
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2 час.
Evgenija Palette
А это - плоды либеральной политики БЕСПАЛОГО ПЬЯНИЦЫ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ... Тихой сапой они УНИЧТОЖИЛИ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ ( эти холуи сделали, как в Америке... Там - каждый штат сам себе господин)...
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1 час.
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