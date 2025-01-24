В Белоруссии сообщили, что Запад не устраивает сильное Союзное государство

Западные страны пытаются дезинтегрировать Союзное государство Белоруссии и России. Об этом сообщиется в статье госсекретаря белорусского Совета безопасности Александра Вольфовича в журнале «Национальная оборона».
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