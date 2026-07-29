Сarrier отчитывается за II квартал 2026 года и повышает годовой прогноз из-за спроса со стороны дата-центров

Корпорация Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), мировой лидер в области интеллектуальных решений для климатического контроля и энергетики, 28–29 июля 2026 года представила результаты за второй квартал 2026 года, превзошедшие ожидания рынка.
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