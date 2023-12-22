Барнаульцам рассказали, когда ждать пик "новогодних пробок"

В мэрии подчеркнули, что на данный момент дорожная обстановка контролируемая, жалоб от населения не поступало Глава Барнаула Вячеслав Франк провел аппаратное совещание, на котором обсудили дорожную обстановку в городе в предновогодние дни, сообщает мэрия.
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