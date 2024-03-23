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Позитив для оптимистов

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Нападавшие действовали несколькими группами

Нападавшие действовали несколькими группами

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СХЕМА ВХОДА И ДЕЙСТВИЙ ТЕРРОРИСТОВ: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО В "КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ" Атака террористов на концертный зал в Красногорске произошла буквально за несколько минут до начала концерта группы "Пикник".

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Спящих ячеек еще много, миллионы &quot;специалистов&quot; завезли. Все ждут команды.
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4 час.

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