Нападавшие действовали несколькими группами

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СХЕМА ВХОДА И ДЕЙСТВИЙ ТЕРРОРИСТОВ: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО В "КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ" Атака террористов на концертный зал в Красногорске произошла буквально за несколько минут до начала концерта группы "Пикник".
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