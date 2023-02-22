Губернатор Магаданской области отметил храбрость Героя России Кабанова

Магаданское правительство рассказало о подвиге Героя России Ивана Кабанова Губернатор Магаданской области в своем Telеgram-канал рассказал, что указом Президента РФ Владимира Путина звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено старшему лейтенанту Ивану Кабанову, отдавшему свою жизнь за Родину в зоне проведения специальной военной операции.