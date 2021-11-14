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БРОНЕПОЕЗД РАЗОГНАЛСЯ, СПАСЕНИЯ НЕТ: ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАСТИГНЕТ КАЖДОГО

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS Обязательная вакцинация для всех взрослых – это реальная перспектива.

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Комментарии
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Владлен
Николай Беляев
Сегодня хотел за продуктами в Ашан сходить. Обложили и там. Требуют коды. Будем теперь по свалкам собирать еду. но вакцинироваться ни за что не станем.
Имеете право!!!
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11 час.
LiapaNNZ Фамилия
Вакцинация, вакцинация... Нашли тему! Ревакцинация на носу...
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10 час.
Томара Тычкова
Только всеобщая обязательная вакцинация спасет Россию. Кто боится вакцинации или отрабатывает оплаченный отказ по указке наших врагов из сша и европы, пусть делают анализ на наличие антител в присутствии медработников, что позволит им обоснованно отказаться от прививки. А остальных противников вакцинации надо привлекать к уголовной отвественности за преднамеренное нанесение вреда здоровью, а то и гибели гражданам страны.
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4 час.

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