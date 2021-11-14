БРОНЕПОЕЗД РАЗОГНАЛСЯ, СПАСЕНИЯ НЕТ: ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАСТИГНЕТ КАЖДОГО

Сегодня хотел за продуктами в Ашан сходить. Обложили и там. Требуют коды. Будем теперь по свалкам собирать еду. но вакцинироваться ни за что не станем.

Томара Тычкова

Только всеобщая обязательная вакцинация спасет Россию. Кто боится вакцинации или отрабатывает оплаченный отказ по указке наших врагов из сша и европы, пусть делают анализ на наличие антител в присутствии медработников, что позволит им обоснованно отказаться от прививки. А остальных противников вакцинации надо привлекать к уголовной отвественности за преднамеренное нанесение вреда здоровью, а то и гибели гражданам страны.