Журналистская Правда

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Сергей Веселовский: Если здание на Банковой будет лежать в руинах, то они поймут

Вооруженные силы России полностью освободили Лисичанск и ЛНР в целом от украинских боевиков. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ вывело войска из города и призвал западные страны ускориться с поставками вооружения.

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