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Правительство РФ выделило почти полмиллиарда рублей на визы для отбора на Олимпиаду-2022

Правительство РФ экстренно выделило из бюджета почти полмиллиарда рублей для решения вопросов с получением виз в ряд стран, в частности США, где проходят отборочные турниры на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

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