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Царьград

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Дисциплинарный комитет RFEF дисквалифицировал Винисиуса на 4 матча

Дисциплинарный комитет RFEF дисквалифицировал Винисиуса на 4 матча

Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" получил дисквалификацию на четыре матча Ла Лиги. Инцидент произошел в игре против "Вильярреала", где бразилец схватил соперника за волосы, за что был удален с поля после видеопросмотра.

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