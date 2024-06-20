РЖД угрожают прокатить уголь. Помимо цен и тарифов на угольщиков давит нехватка железнодорожной тяги и дорожающие вагоны

Несмотря на большое количество проблем, связанных с мировыми ценами, ограничениями инфраструктуры, вводимыми пошлинами и налогами, Минэнерго не снижает прогноз по добыче угля на 2024 год — около 440 млн тонн.
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