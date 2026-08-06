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ANSA: археологи нашли у Колизея древнеримские пожарные казармы II века

ANSA: археологи нашли у Колизея древнеримские пожарные казармы II века

У Колизея раскопали казармы древнеримских пожарных, сообщает итальянское информагентство ANSA. Археологи обнаружили монументальное здание II века нашей эры под виллой Челимонтана на Целии — одном из семи холмов Рима.

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