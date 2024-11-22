Новый участок открыт на перегоне БАМа Бирея — Марикта в Приангарье

Движение поездов по второму главному пути открыли на бамовском перегоне ВСЖД Марикта — Бирея в Иркутской области в рамках повышения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
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