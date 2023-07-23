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Постпред при ЮНЕСКО Аляутдинов: Украина начала вторую волну атак против российских военкоров

Постпред при ЮНЕСКО Аляутдинов: Украина начала вторую волну атак против российских военкоров

Украина начала вторую волну атак в отношении российских военных корреспондентов. С соответствующим заявлением выступил дипломат Ринат Аляутдинов, занимающий должность постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО.

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