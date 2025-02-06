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«Не чеши, а то хуже будет»: и эта правда. Но почему так хочется почесать зудящее место? Все не просто так — ученые

«Не чеши, а то хуже будет»: и эта правда. Но почему так хочется почесать зудящее место? Все не просто так — ученые

Расчесывание усугубляет воспаление и симптомы, но делает приятно. 123RF/legion-media.ruНекоторые кожные заболевания, аллергии, да и просто укусы комаров иногда неимоверно зудят, рука так и тянется расчесать кожу.

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