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Французы начали получать талоны на дрова

Французы начали получать талоны на дрова

Французы, которые отапливают дома дровяными печами, получат от правительства компенсацию расходов на топливо в размере €50-200<p class="p1"><strong>На фоне роста цен на электроэнергию с 27 декабря граждане Франции стали получать талоны на дрова.

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