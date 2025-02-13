Расчет ЗРК "ТОР-М1" сбил дрон-разведчик Shark на красноармейском направлении

Министерство обороны РФ Военные расчета ЗРК "ТОР-М1" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили дрон-разведчик Shark украинских боевиков, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении в зоне спецоперации РФ (СВО).
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