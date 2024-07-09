Aif: Пугачева пытается сохранить возможность сохранить вернуться в Россию

Согласно информации, опубликованной на портале aif.ru, известная российская певица Алла Пугачева рассматривала возможность возвращения на родину, но не хотела делать этого без своего супруга Максима Галкина*.
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