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Правительство РФ поддержало идею рекламы российского вина на билбордах

Правительство РФ поддержало идею рекламы российского вина на билбордах

https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/10/20/1001608-ka. В России появится новый вид рекламы алкогольной продукции – на билбордах будут размещаться объявления о российских винодельческих хозяйствах, а также о территориях, где производят вино из местного винограда.

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