Правительство РФ поддержало идею рекламы российского вина на билбордах

https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/10/20/1001608-ka. В России появится новый вид рекламы алкогольной продукции – на билбордах будут размещаться объявления о российских винодельческих хозяйствах, а также о территориях, где производят вино из местного винограда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии