7дней.ru

105 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vera Dobryagina
    Кто за тебя переживать-то будет? Три твоих подписчика?Охотница за амери...
  • Георгий Михалев
    Что, в России, уже некому отодрать?Охотница за амери...
  • ОбиВан Кеноби
    Побочка от вакцинации, повышенное тромбообразование от смутника.Удалила совместны...

Тефтельки из телятины в томатном соусе: рецепт от фудблогера Елены Фенцик

Тефтельки из телятины в томатном соусе: рецепт от фудблогера Елены Фенцик

Пошаговый рецепт приготовления нежнейших и вкуснейших тефтелек, которые обожают дети. предоставлено издательством АСТ «Я очень люблю готовить мясные блюда именно из телятины, потому как это мясо более нежное и диетическое, в отличие от говядины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх