Тефтельки из телятины в томатном соусе: рецепт от фудблогера Елены Фенцик

Пошаговый рецепт приготовления нежнейших и вкуснейших тефтелек, которые обожают дети. предоставлено издательством АСТ «Я очень люблю готовить мясные блюда именно из телятины, потому как это мясо более нежное и диетическое, в отличие от говядины.