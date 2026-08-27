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Аргументы и Факты

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Тонны оружия НАТО порвало на куски в Одессе: главная новость СВО 27 августа

Тонны оружия НАТО порвало на куски в Одессе: главная новость СВО 27 августа

Тонны оружия НАТО взорвали в Одессе: главная новость СВО 27 августаВ ночь на 27 августа российские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по военной инфраструктуре и логистическим узлам в Одесской области, которые киевский режим использует для снабжения своей группировки.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!    МОЛОДЦЫ НАШИ РЕБЯТА!!
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4 н.