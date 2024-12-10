Предлагают медуслуги и поменять тариф: о подходах мошенников напомнили силовики

В ФСБ и МВД по Свердловской области напомнили, что представители силовых ведомств не расследуют уголовные дела по телефону, не интересуются цифрами с ваших банковских карт, не привлекают гражданских к "изобличению мошенников".
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