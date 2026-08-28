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Мировое обозрение

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Существует ли замедление времени на самом деле: почему ответ „и да, и нет“ стал главным парадоксом Эйнштейна

Существует ли замедление времени на самом деле: почему ответ „и да, и нет“ стал главным парадоксом Эйнштейна

В 1905 году Эйнштейн заявил: время не абсолютно. Для физиков это прозвучало как гром среди ясного неба.

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