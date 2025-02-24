Руководитель киновселенной DC заинтересован в играх под руководством NetherRealm и RocksteadyОфициальные лица DC Studios, Джеймс Ганн и Питер Сафран, подтвердили, что ведут переговоры с разработчиками NetherRealm и Rocksteady о создании новых видеоигр по мотивам вселенной DC.