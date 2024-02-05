Найджел Мэнселл: «Хэмилтон не слишком стар, чтобы стать чемпионом в «Феррари». Я выиграл титул в 39 лет»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дебютирует в составе «Феррари» в 2025 году, когда ему будет 40 лет. По мнению чемпиона «Формулы-1» 1992 года Найджела Мэнселла, Льюис способен завоевать рекордный восьмой титул в Скудерии.