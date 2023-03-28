РЖАКА

187 364 подписчика

Раньше, когда ещё не было мобильных телефонов, люди как-то умудрялись заранее договариваться о встречах. И даже встречались

Раньше, когда ещё не было мобильных телефонов, люди как-то умудрялись заранее договариваться о встречах. И даже встречались

Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и страшненькая — это паспорт!  - По каким параметрам женщины выбирают шампунь?- Марка, эффективность, запах, состав, цвет, качество, дизайн упаковки, рекомендации, отзывы, реклама, известность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх