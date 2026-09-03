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Какой сегодня праздник: 4 сентября 2026 года

Какой сегодня праздник: 4 сентября 2026 года

Пятница, 4 сентября 2026 года, обещает быть насыщенной на события. Этот день объединяет в себе сразу несколько значимых дат: от профессиональных праздников до народных примет и юбилеев знаменитостей.

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