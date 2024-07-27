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Евгений Малкин: «Генцел – превосходный снайпер. Он играл с Кросби, многие говорят, что много шайб он забросил за счет него. Посмотрим, как у него получится в «Тампе»

«Пингвинс» обменяли игрока в «Каролину» в марте. В межсезонье он перешел в «Тампу». «Потеря Генцела? Это элитный игрок, превосходный снайпер.

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