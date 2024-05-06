«Росатом» предупредил о последствиях запрета США на импорт российского урана

Запрет США на импорт обогащенного урана из России скажется на устойчивости «глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла» и приведет к негативным последствиям в американской атомной энергетике, предупредили в «Росатоме».
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