Нефть дорожает на фоне новой эскалации

Цена нефти Brent поднялась до $97,5 за баррель, а WTI — примерно до $92,5. Рост продолжается после атак США и Ирана на танкеры в районе Ормузского пролива, сообщает Reuters.
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