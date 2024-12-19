Роман Ротенберг: «Когда слово «скучно» будет ассоциироваться со мной и СКА, пора будет искать себе новую профессию»

Петербургский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 6:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Какая победа более ценная – результативная или скучная с малым количеством шайб? – Когда слово «скучно» будет ассоциироваться с хоккейным клубом СКА и со мной, то нам пора будет искать себе новую профессию, – сказал главный тренер СКА.