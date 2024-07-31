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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сколько голов забил ваш ребенок в 9 лет – никто никогда не вспомнит. Если у него будет потенциал, агенты и тренеры будут умолять: «Только дайте его нам!» Экс-форвард «Ак Барса» Мусатов о детском хоккее

Бывший нападающий клубов КХЛ высказался о том, что многие родители зачастую пытаются найти агента для подрастающих спортсменов или воздействовать на тренера, будучи уверенными, что их ребенок является будущей мировой звездой.

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