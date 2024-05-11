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Расчеты гаубиц «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчеты гаубиц «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ2» артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выявленную бронетехнику, орудие полевой артиллерии М777 и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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