Расчеты гаубиц «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ2» артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили выявленную бронетехнику, орудие полевой артиллерии М777 и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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