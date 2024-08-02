Поздравляю папу Николая Ренскова с профессиональным праздником! Я хочу, чтоб ты смеялся, Сильным был и улыбался, За семью стеной стоял, И счастливым самым стал.
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Поздравляю папу Николая Ренскова с профессиональным праздником! Я хочу, чтоб ты смеялся, Сильным был и улыбался, За семью стеной стоял, И счастливым самым стал.